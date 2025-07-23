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Банки перестанут взимать проценты с долгов умерших по ипотеке и кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий права кредитных организаций начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам в случае смерти заемщика до момента вступления наследников в права наследования.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Документ также запрещает банкам требовать досрочного погашения задолженности и взыскивать залог в течение шести месяцев со дня открытия наследства, если наследники еще не вступили в права.

Новые нормы распространяются на все виды кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Закон будет применяться исключительно к гражданам, у которых подобные обязательства возникнут после его вступления в силу, а кредиты должны быть оформлены до 1 сентября 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»