Банки перестанут взимать проценты с долгов умерших по ипотеке и кредитам

Новые нормы распространяются на все виды кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Закон будет применяться исключительно к гражданам, у которых подобные обязательства возникнут после его вступления в силу, а кредиты должны быть оформлены до 1 сентября 2025 года.