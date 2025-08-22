Банки ограничат снятие наличных, если ваше поведение вызовет подозрение. Как это будет работать

Также банки будут обязаны обращать внимание на факт снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа. должны будут насторожить кредитную организацию и перевод на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со счета в другом банке, смена мобильного номера для авторизации в интернет-банке.