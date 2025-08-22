Ричмонд
Банки ограничат снятие наличных, если ваше поведение вызовет подозрение. Как это будет работать

Банк России, который регулирует работу кредитных организаций в стране, озвучил перечинь действий клиентов, при осуществлении которых им могут ограничить снятие наличных. Есть девять признаков.

Источник: Freepik

Банк России определил список из девяти признаков мошеннических операций при снятии наличных денег в банкоматах. Как сообщается в телеграм-канале регулятора, с 1 сентября банки должны будут обращать внимание на нехарактерное поведение человека при снятии денег, нетипичную сумму и другие сигналы.

В Telegram-канале отмечается, что в первую очередь кредитные организации должно насторожить нехарактерное поведение клиента:

  • нетипичная сумма или запрос на выдачу денег несвойственным человеку способом — например, по QR-коду;
  • изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
  • рост количества СМС-сообщений с новых номеров (в том числе в мессенджерах).

Также банки будут обязаны обращать внимание на факт снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа. должны будут насторожить кредитную организацию и перевод на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со счета в другом банке, смена мобильного номера для авторизации в интернет-банке.

В случае, если операция соответствует хотя бы одному из этих признаков, кредитная организация должна сообщить об этом клиенту и на 48 часов ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате. Максимальная сумма составит до 50 тысяч рублей в сутки.

При этом у клиента банка останется возможность во время действия лимита снять более крупную сумму в отделении банка.

Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил ряд законов, которые направлены на борьбу с мошенниками. В частности, будет введена уголовная ответственность для дропперов (лица, помогающие мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги).

