Банки ограничат снятие наличных, если ваше поведение вызовет подозрение. Как это будет работать

Банк России определил список из девяти признаков мошеннических операций при снятии наличных денег в банкоматах. Как сообщается в телеграм-канале регулятора, с 1 сентября банки должны будут обращать внимание на нехарактерное поведение человека при снятии денег, нетипичную сумму и другие сигналы.
В Telegram-канале отмечается, что в первую очередь кредитные организации должно насторожить нехарактерное поведение клиента:
- нетипичная сумма или запрос на выдачу денег несвойственным человеку способом — например, по QR-коду;
- изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
- рост количества СМС-сообщений с новых номеров (в том числе в мессенджерах).
Также банки будут обязаны обращать внимание на факт снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа. должны будут насторожить кредитную организацию и перевод на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со счета в другом банке, смена мобильного номера для авторизации в интернет-банке.
В случае, если операция соответствует хотя бы одному из этих признаков, кредитная организация должна сообщить об этом клиенту и на 48 часов ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате. Максимальная сумма составит до 50 тысяч рублей в сутки.
При этом у клиента банка останется возможность во время действия лимита снять более крупную сумму в отделении банка.
Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил ряд законов, которые направлены на борьбу с мошенниками. В частности, будет введена уголовная ответственность для дропперов (лица, помогающие мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги).