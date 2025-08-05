Банки объяснили причины отказа россиянам в смягчении кредитных условий

Ранее «Известия» писали, что банки стали массово отказывать россиянам в реструктуризации займов, тогда как спрос на эту услугу вырос.
По словам Кузнецова, рост заявок на урегулирование вызван разными обстоятельствами. Среди них, отметил он, лидирует снижение дохода семьи по разным причинам: потеря работы или подработки, задержка заработной платы, болезнь заемщика или членов его семьи.
«Причины отказа в кредитных каникулах могут быть связаны с несоблюдением клиентами четких условий, указанных в законе. Например, не соблюдается критерий по 30-процентнеому снижению дохода у клиента», — пояснил он.
Кузнецов добавил, что, если клиент получает отказ по кредитным каникулам, он имеет право обратиться за реструктуризацией по программе банка. Важно, чтобы ситуация соответствовала условиям получения этого вида урегулирования долга.
«Чаще всего, если клиент не предоставил подтверждение снижения дохода или сложной жизненной ситуации, он может получить отказ. Но в сообщении от банка будет указано, что необходимо делать дальше», — сказал представитель Сбербанка.
По его словам, кредитные организации разъясняют, какой предоставить документ или можно ли ввести дополнительное поручительство по кредиту. Если отказ связан с закредитованностью клиента, он получит предложение воспользоваться программой комплексного урегулирования задолженности.
«Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию, получить поддержку по всем видам займов, причем без ограничений по сумме и регионам выдачи. Заемщику могут быть предложены снижение размера ежемесячного платежа, отсрочка или увеличение срока по кредитам», — отметил Кузнецов.
Вместе с тем в Почта Банке добавили, что на рост числа заявок на кредитные каникулы влияет макроэкономическая ситуация, в том числе высокие ставки по кредитам и высокий ежемесячный платеж, который сложно обслуживать.
«Основные причины, по которым банки отказывают в оформлении кредитных каникул, — такие ограничения в рамках 353-ФЗ, как превышение порога по кредитному лимиту, невозможность подтвердить снижение дохода и ранее использованные кредитные каникулы», — пояснили в кредитной организации.
Ранее, 25 июля, заместитель директора по науке ИМЭМО РАН, членкор РАН, д.э.н. Владимир Миловидов рассказал, что высокая ключевая ставка делает потребительские кредиты и ипотеку фактически недоступными для большинства граждан. В этих условиях население предпочитает откладывать деньги на депозиты, а не инвестировать или брать кредиты. Это снижает конечный спрос и замедляет рост экономики.