Эксперт подсчитала необходимый уровень дохода для ипотеки

По сравнению с октябрем 2023 года, платеж за первичное жилье вырос на 65%, а за вторичное — на 58%. Динамика аннуитетных платежей при 30-летнем сроке демонстрирует устойчивый рост. Так, на первичном рынке в 2023 году платеж был 57,8 тысячи рублей при ставке 11,8%, в 2024 году — 91 тысяча рублей при ставке 19,1%, а в 2025 году — 95,3 тысячи рублей при ставке 20%. На вторичном рынке в 2023 году платеж составлял 43,3 тысячи рублей при ставке 13,8%, в 2024 году — 64,6 тысячи рублей при ставке 20,9%, а в 2025 году — 68,2 тысячи рублей при ставке 22,1%.