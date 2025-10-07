Эксперт подсчитала необходимый уровень дохода для ипотеки

Согласно информации аналитического центра Дом.РФ, в августе 2025 года средняя сумма ипотечного кредита на первичном рынке достигла 5,7 миллионов рублей, а на вторичном — 3,7 миллионов рублей. При максимальном сроке кредитования в 30 лет и средней ставке на 2 октября 2025 года из базы Банки.ру, которая включает рыночные и льготные программы, примерный ежемесячный платеж за первичное жилье составит 95,3 тысячи рублей, а за вторичное — 68,2 тысячи рублей.
«При текущих требованиях банков к показателю долговой нагрузки (не более 50% от уровня дохода, оптимально — не более 30%), примерный уровень ежемесячного дохода потенциального заемщика либо семьи должен составлять не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. Конечно, если у заемщика нет других кредитных обязательств», — сообщает Солдатенкова.
По сравнению с октябрем 2023 года, платеж за первичное жилье вырос на 65%, а за вторичное — на 58%. Динамика аннуитетных платежей при 30-летнем сроке демонстрирует устойчивый рост. Так, на первичном рынке в 2023 году платеж был 57,8 тысячи рублей при ставке 11,8%, в 2024 году — 91 тысяча рублей при ставке 19,1%, а в 2025 году — 95,3 тысячи рублей при ставке 20%. На вторичном рынке в 2023 году платеж составлял 43,3 тысячи рублей при ставке 13,8%, в 2024 году — 64,6 тысячи рублей при ставке 20,9%, а в 2025 году — 68,2 тысячи рублей при ставке 22,1%.
Для сравнения, оформление семейной ипотеки по льготной ставке 6% годовых на сумму 5,7 миллиона рублей на 30 лет дает примерный ежемесячный платеж в размере 34,2 тысячи рублей, а необходимый для этого доход семьи должен быть не менее 68 тысяч рублей. Для вторичного жилья при сумме кредита 3,7 миллиона рублей ежемесячный платеж составит 22,2 тысячи рублей, а требуемый доход — 44,4 тысячи рублей.
На начало октября средний минимальный первоначальный взнос для первичного рынка без учета льготных программ составляет 29%, для вторичного — 28%, а по семейной ипотеке — 22%. Увеличение первоначального взноса снижает сумму кредита и ежемесячный платеж, а также повышает вероятность одобрения заявки.
Повысить шансы на получение ипотеки можно, привлекая платежеспособного созаемщика с низкой долговой нагрузкой. Некоторые банки допускают в этой роли не только близких родственников, но и третьих лиц, например, гражданских супругов.
«Если первоначально запрашиваемая сумма по ипотеке кажется завышенной, стоит подумать о выборе более доступной недвижимости, — рассказывает Солдатенкова. — Кроме того, оформить ипотеку можно через финансовые платформы, которые подбирают предложения на основе характеристик заемщика — это может повысить шансы на получение ипотеки».
Уменьшить ежемесячный платеж позволяет увеличение срока кредита, однако на его максимальную продолжительность могут влиять возрастные ограничения заемщика или созаемщика, заключила специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».