Банки могут лишиться до 20% средств на депозитах из-за цифрового рубля

В первое время для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может снизить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных — на 0,3 млрд, отмечается в статье. Переход к новой форме денег будет постепенным, что позволит финорганизациям адаптировать свои бизнес-модели, сообщили «Известиям» в ЦБ. Также там напомнили, что Банк России не будет начислять проценты на цифровые рубли.
Распространение новой формы оплаты способно изменить структуру банковских вкладов, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Объем оттока средств с депозитов может составить от 5 до 20% от их нынешнего уровня.
По словам эксперта, россияне будут предпочитать цифровой рубль, если он станет восприниматься как удобное, безопасное и эффективное средство расчетов и хранения средств.
Кроме того, если у банка отберут лицензию, то на сохранность новой формы денег это не повлияет.
Главный риск для банков при оттоке вкладов состоит в дефиците ликвидности, сказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Это затруднит выполнение обязательств и выдачу кредитов. На 1 июля 2025-го, по данным ЦБ, объем средств россиян в банках составил 60,3 трлн рублей.