Банки могут лишиться до 20% средств на депозитах из-за цифрового рубля

В первое время для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может снизить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных — на 0,3 млрд, отмечается в статье. Переход к новой форме денег будет постепенным, что позволит финорганизациям адаптировать свои бизнес-модели, сообщили «Известиям» в ЦБ. Также там напомнили, что Банк России не будет начислять проценты на цифровые рубли.