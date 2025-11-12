Ричмонд
Банки будут проверять на мошенничество переводы самому себе по СБП

Как сообщили РИА Новости в ЦБ, под проверку на мошенничество будут попадать переводы через систему быстрых платежей (СБП) свыше 200 тысяч рублей.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Речь идет о переводах на счета людей, в адрес которых не было переводов более полугода.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно “незнакомому” человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — сказали в пресс-службе Центробанка.

«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — говорится в сообщении.

СБП: мгновенная оплата по номеру телефона или QR-коду
Ожидание денежных переводов, которое может длиться минуты, часы и даже дни, уходит в небытие. На смену привычному способу пересылки денег пришла система быстрых платежей (СБП). Расскажем, что она собой представляет, какие возможности открывает и как избежать ошибок при ее использовании.
