Банки будут проверять на мошенничество переводы самому себе по СБП

Речь идет о переводах на счета людей, в адрес которых не было переводов более полугода.
«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно “незнакомому” человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — сказали в пресс-службе Центробанка.
«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — говорится в сообщении.