Банкам запретят передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней

Согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), уже второй год подряд в России снижается доля долгов граждан, не превышающих 50 тыс. рублей, хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего числа, говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий». В то же время растет объем просрочек по более крупным суммам: удельный вес займов от 50 до 200 тыс. за последний год увеличился до 26%, а от 200 до 500 тыс. — до 22%. Кредиты свыше 500 тыс., но менее 1 млн рублей составляют 12% от всех случаев, а на должников с задолженностью свыше 1 млн приходится еще 9%.