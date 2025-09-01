Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

В Центробанке поясняли: при выявлении подозрительных признаков банк обязан на двое суток ограничить снятие наличных — не более 50 тыс. руб. в день, одновременно проинформировав клиента о причине блокировки. «За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам», — сообщали в ЦБ.