Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

Российские банки теперь перед выдачей наличных обязаны провести проверку — нет ли «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента». Об этом говорится в законе № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, соответствующий пункт вступил в силу с 1 сентября.
Банкам будет разрешено устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более ₽50 тыс. в сутки, если операция покажется им подозрительной.
Перед выдачей наличных через банкомат банк обязан проверить, не совершается ли операция под влиянием мошенников, используя специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный на сайте Банка России. Проверку проводит банк, выпустивший карту клиента.
В Центробанке поясняли: при выявлении подозрительных признаков банк обязан на двое суток ограничить снятие наличных — не более 50 тыс. руб. в день, одновременно проинформировав клиента о причине блокировки. «За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам», — сообщали в ЦБ.
Также в законе прописана обязанность банков ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более ₽100 тыс. в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.
В 2024 году мошенники украли у россиян 27,5 млрд руб. с банковских счетов, сообщал ЦБ. Это на 74,4% больше, чем в 2023 году.
Основной объем денежных средств был похищен со счетов физических лиц — 26,9 млрд руб.