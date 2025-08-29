Банкам разрешат замораживать снятие наличных при нетипичном поведении

Ключевые признаки мошенничества включают нехарактерное для клиента поведение: снятие денег в непривычное время, использование нетипичных сумм или банкоматов, а также запрос наличных не с карты, а через QR-код или виртуальную карту. Кроме того, банки будут анализировать изменения в активности телефонных разговоров и увеличение количества СМС с новых номеров за шесть часов до операции.