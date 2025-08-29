Банкам разрешат замораживать снятие наличных при нетипичном поведении

При выявлении хотя бы одного из признаков банк немедленно уведомит клиента и ограничит выдачу наличных через банкоматы до 50 тыс. руб. в сутки на 48 часов. Для снятия бóльших сумм в этот период потребуется обратиться в отделение банка. Уведомления будут направляться через СМС или push-сообщения.
Ключевые признаки мошенничества включают нехарактерное для клиента поведение: снятие денег в непривычное время, использование нетипичных сумм или банкоматов, а также запрос наличных не с карты, а через QR-код или виртуальную карту. Кроме того, банки будут анализировать изменения в активности телефонных разговоров и увеличение количества СМС с новых номеров за шесть часов до операции.
Под подозрение попадут операции, совершенные в течение 24 часов после получения кредита или увеличения лимита по карте, а также переводы свыше 200 тыс. руб. по СБП с последующим снятием наличных. Дополнительными критериями станут смена номера телефона для авторизации, изменение характеристик устройства клиента или наличие на нем вредоносных программ.