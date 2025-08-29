Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банкам разрешат замораживать снятие наличных при нетипичном поведении

С 1 сентября 2025 года банки обязаны проверять операции по снятию наличных через банкоматы на признаки мошенничества. Новые правила вводятся по указанию Банка России, который определил девять критериев для блокировки подозрительных транзакций.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Александр Манзюк/ТАСС

При выявлении хотя бы одного из признаков банк немедленно уведомит клиента и ограничит выдачу наличных через банкоматы до 50 тыс. руб. в сутки на 48 часов. Для снятия бóльших сумм в этот период потребуется обратиться в отделение банка. Уведомления будут направляться через СМС или push-сообщения.

Ключевые признаки мошенничества включают нехарактерное для клиента поведение: снятие денег в непривычное время, использование нетипичных сумм или банкоматов, а также запрос наличных не с карты, а через QR-код или виртуальную карту. Кроме того, банки будут анализировать изменения в активности телефонных разговоров и увеличение количества СМС с новых номеров за шесть часов до операции.

Под подозрение попадут операции, совершенные в течение 24 часов после получения кредита или увеличения лимита по карте, а также переводы свыше 200 тыс. руб. по СБП с последующим снятием наличных. Дополнительными критериями станут смена номера телефона для авторизации, изменение характеристик устройства клиента или наличие на нем вредоносных программ.

Узнать больше по теме
QR-код: плюсы, минусы и идеи использования для бизнеса
Сегодня эта цифровая технология стала инструментом для коммуникации, рекламы и продаж. Рассказываем, какую информацию можно зашифровать в QR-коде и как «прочитать» его с помощью мобильного телефона.
Читать дальше