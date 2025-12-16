Банкам повысят штрафы за нарушение прав потребителей

«Банк России неоднократно выявлял грубые и систематические нарушения прав потребителей некоторыми участниками рынка. Им было проще заплатить штрафы, поскольку на недобросовестной практике они выигрывали значительно больше — суммы выгоды исчислялись сотнями миллионов рублей. Поэтому мы предложили подход, при котором нарушения станут экономически невыгодными. Надеемся, понимание того, что за нарушением последует значимое наказание, которое по сумме превысит недобросовестную выгоду, будет сдерживать использование плохих практик. Это именно то, к чему стремится регулятор: нам нужны не наказания, а отсутствие нарушений прав граждан», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.