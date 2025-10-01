Ричмонд
Банк России запустил голосование за символы для банкноты 500 рублей

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей началось на сайте Банка России 1 октября в 10 часов утра по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Стартует онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — городу Пятигорску. Голосование проходит при поддержке Национального центра “Россия”», — говорится в публикации.

Отмечается, что каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа. Все они получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.

Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

«Новая банкнота 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота — один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне», — добавляет ЦБ.

Как выяснила редакция Финансов Mail, пройдя на страницу для голосования, банкнота будет посвящена городу Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу.

В список для голосования для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска, для оборотной стороны — известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

Проголосовать россияне могут до 14 октября 14:00 мск.

