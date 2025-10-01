Банк России запустил голосование за символы для банкноты 500 рублей

«Новая банкнота 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота — один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне», — добавляет ЦБ.