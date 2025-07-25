Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых

«Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых. На третьем — 6 июня — снизил на 1 процент — до 20% годовых.
Что было со ставкой в прошлом году
На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября 2025 года.