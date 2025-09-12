Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.
На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых. На третьем — 6 июня — снизил на 1 процент — до 20% годовых. На заседании 25 июля — четвертом в текущем году — ставку снизили сразу на 2 процентных пункта, объяснив это снижением инфляционного давления более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось ранее.
Что было со ставкой в прошлом году
На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.
