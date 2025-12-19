Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков: они ожидали, что регулятор сделает именно такой шаг в сторону снижения ключевой ставки. Другая часть специалистов ожидала, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 16,5%, были и те, кто ждал более серьезного снижения — до уровня 15−15,5%.