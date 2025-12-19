Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков: они ожидали, что регулятор сделает именно такой шаг в сторону снижения ключевой ставки. Другая часть специалистов ожидала, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 16,5%, были и те, кто ждал более серьезного снижения — до уровня 15−15,5%.
«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении регулятора.
Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.
На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых. На третьем — 6 июня — снизил на 1 процент — до 20% годовых. На заседании 25 июля — четвертом в текущем году — ставку снизили сразу на 2 процентных пункта, объяснив это снижением инфляционного давления более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось ранее.
На заседании ЦБ 24 октября ставку снизили на 0,5%, до 16,5% годовых.
Что было со ставкой в прошлом году
На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 13 февраля 2026 года.