Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых. На третьем — 6 июня — снизил на 1 процент — до 20% годовых. На заседании 25 июля — четвертом в текущем году — ставку снизили сразу на 2 процентных пункта, объяснив это снижением инфляционного давления более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось ранее.