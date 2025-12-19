Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Anadolu Agency
Рынки ожидали, что Центральный банк оставит процентную ставку на уровне 17% на этом заседании.
Текущая ключевая ставка находится на минимальном уровне за последние 11 месяцев, поскольку это решение стало уже четвёртым подряд снижением ставки.
Bloomberg
Банк России снизил ключевую ставку до 16% в пятницу, что совпало с прогнозом большинства экономистов, опрошенных Bloomberg.
Это решение принесет бизнесу лишь небольшое облегчение, усиливая в то же время опасения, что предстоящие налоговые повышения могут способствовать росту инфляции.
Хотя регуляторы постепенно сворачивают цикл монетарного ужесточения с июня прошлого года, процентные ставки остаются на крайне высоком уровне для бизнеса и домохозяйств.
Россия избежала волны банкротств, однако производство сокращается в большинстве секторов, не связанных с военными заказами. Убытки нарастают в строительстве, нефтегазовой и транспортной отраслях. Угольная промышленность находится под особым давлением.
The Wall Street Journal
По-прежнему высокие ставки по заимствованиям — одна из причин резкого замедления экономики в этом году. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика страны вырастет всего на 0,6% в этом году и на 1% в следующем, после роста на 4,3% в 2024 году.
Из-за замедления роста инфляция снизилась за последние месяцы и в ноябре составила 6,6%, что немного выше целевого уровня Центрального банка в 4%.
Тем не менее, Центральный банк ожидает, что повышение налога на добавленную стоимость приведет к росту цен в начале следующего года, что, в свою очередь, может повысить ожидаемую инфляцию для домохозяйств и бизнеса.