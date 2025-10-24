Ричмонд
Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Центральный банк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5%. Что об этом писали зарубежные СМИ — в материале Финансов Mail.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Reuters

Решение совпало с медианным прогнозом экономистов, опрошенных агентством Reuters. Центральный банк также повысил прогноз инфляции на 2026 год — с прежних 4% до диапазона 4−5%, частично из-за повышения налогов.

Bloomberg

Банк России продолжил цикл снижения ключевой процентной ставки, даже несмотря на то, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и предстоящее повышение налогов усиливают инфляционные риски.

Как отметила в комментарии новостному агентству Ольга Беленькая, аналитик инвестиционной компании «Финам», высокая ключевая ставка оказывает большее давление на гражданские отрасли, чем на потребительский спрос и производство в оборонно-промышленном комплексе. Это объясняет, почему заработные платы и потребление продолжают расти — несмотря на ослабление экономического роста.

Wall Street Journal

Центральный банк ослабляет ограничения, которые он ранее ввел, чтобы не допустить перегрева экономики на фоне масштабных государственных расходов на полномасштабное вторжение на Украину и растущей нехватки рабочей силы. По сути, Центробанк охладил спрос в других секторах экономики, чтобы компенсировать рост, связанный с военными расходами.

Это одна из причин замедления российской экономики в этом году. Даже повысив в начале месяца прогнозы по мировому экономическому росту, Международный валютный фонд вновь понизил свои ожидания для России.

