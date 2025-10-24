Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Reuters
Bloomberg
Банк России продолжил цикл снижения ключевой процентной ставки, даже несмотря на то, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и предстоящее повышение налогов усиливают инфляционные риски.
Как отметила в комментарии новостному агентству Ольга Беленькая, аналитик инвестиционной компании «Финам», высокая ключевая ставка оказывает большее давление на гражданские отрасли, чем на потребительский спрос и производство в оборонно-промышленном комплексе. Это объясняет, почему заработные платы и потребление продолжают расти — несмотря на ослабление экономического роста.
Wall Street Journal
Центральный банк ослабляет ограничения, которые он ранее ввел, чтобы не допустить перегрева экономики на фоне масштабных государственных расходов на полномасштабное вторжение на Украину и растущей нехватки рабочей силы. По сути, Центробанк охладил спрос в других секторах экономики, чтобы компенсировать рост, связанный с военными расходами.
Это одна из причин замедления российской экономики в этом году. Даже повысив в начале месяца прогнозы по мировому экономическому росту, Международный валютный фонд вновь понизил свои ожидания для России.