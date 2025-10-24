Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Центральный банк ослабляет ограничения, которые он ранее ввел, чтобы не допустить перегрева экономики на фоне масштабных государственных расходов на полномасштабное вторжение на Украину и растущей нехватки рабочей силы. По сути, Центробанк охладил спрос в других секторах экономики, чтобы компенсировать рост, связанный с военными расходами.