ЦБ снимет ограничения на перевод средств за рубеж с 8 декабря

Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. Об этом пишет пресс-служба регулятора.