Банк России отменит трехлетнюю периодичность проверок

Банк России с 2026 года отменяет трехлетнюю периодичность проверок, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Регулятор внес изменения в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц. Одна из основных новаций — отмена обязательной трехлетней периодичности проверок», — сказано в публикации.

Это, в частности, касается кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Изменения в инструкцию Банка России вступят в силу с 31 октября 2025 года, и уже с первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

