Банк России отменит трехлетнюю периодичность проверок

«Регулятор внес изменения в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц. Одна из основных новаций — отмена обязательной трехлетней периодичности проверок», — сказано в публикации.
Это, в частности, касается кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Изменения в инструкцию Банка России вступят в силу с 31 октября 2025 года, и уже с первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.