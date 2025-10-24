Ричмонд
Банк России раскрыл, когда инфляция в стране достигнет 4%

Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, говорится в пресс-релизе Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4−5% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — сказано в тексте.

Также отмечается, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

«По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия», — говорится в публикации регулятора.

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 октября, принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

