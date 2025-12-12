Банк России подал в суд на Euroclear. Что пишут зарубежные СМИ

Modern Diplomacy
Для России ставки одновременно политические и экономические, поскольку утрата доступа к этим резервам ослабляет ее финансовую подушку и ставит под сомнение ее статус в рамках международных норм. Для Украины эта инициатива может стать важным источником долгосрочного финансирования в тот момент, когда политическая поддержка Запада становится все более неопределенной.
Bloomberg
Интервенция банка направлена на усиление давления на европейских чиновников, многие из которых уже обеспокоены финансовыми и юридическими последствиями изъятия государственных активов для помощи Украине. Это похоже на модель, используемую рядом российских компаний, которые добиваются решений против международных компаний в местных судах, а затем пытаются добиться их исполнения в иностранных юрисдикциях.
AFP
Неясно, какие последствия может иметь любой иск, поданный на территории России. Представитель клиринговой палаты отметил, что Euroclear уже «в настоящее время борется с более чем 100 юридическими исками в России».