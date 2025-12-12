Ричмонд
Банк России подал в суд на Euroclear. Что пишут зарубежные СМИ

Центробанк подает иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Как подчеркнул регулятор, ему был нанесен вред из-за невозможности распоряжения принадлежащими ему активами и ценными бумагами. Что об этом пишут зарубежные СМИ — в материале Финансов Mail.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Modern Diplomacy

Этот конфликт выходит за рамки России и Европейского Союза. Если ЕС пойдет дальше, это может изменить подход к управлению суверенными активами в условиях конфликтов и создать мощный прецедент для финансовой ответственности государств-агрессоров.

Для России ставки одновременно политические и экономические, поскольку утрата доступа к этим резервам ослабляет ее финансовую подушку и ставит под сомнение ее статус в рамках международных норм. Для Украины эта инициатива может стать важным источником долгосрочного финансирования в тот момент, когда политическая поддержка Запада становится все более неопределенной.

Bloomberg

Интервенция банка направлена на усиление давления на европейских чиновников, многие из которых уже обеспокоены финансовыми и юридическими последствиями изъятия государственных активов для помощи Украине. Это похоже на модель, используемую рядом российских компаний, которые добиваются решений против международных компаний в местных судах, а затем пытаются добиться их исполнения в иностранных юрисдикциях.

AFP

Неясно, какие последствия может иметь любой иск, поданный на территории России. Представитель клиринговой палаты отметил, что Euroclear уже «в настоящее время борется с более чем 100 юридическими исками в России».

