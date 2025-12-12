Банк России подает в суд на Euroclear

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что действия депозитария Euroclear причинили Банку России «вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».
