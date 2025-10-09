Ричмонд
Банк России планирует выпустить монету с Лунтиком в 2027 году

Банк России планирует выпустить монету «Лунтик и его друзья» серии «Российская (советская) мультипликация» в 2027 году.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из плана регулятора по выпуску монет на 2027 год.

В тираж войдут три монеты номиналом 3 и 25 рублей. Они будут выполнены из стали, медно-никелевого сплава и серебра, некоторые — с цветным покрытием.

Монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава будет представлена в сувенирной упаковке.

Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров.

Ранее сообщалось, что на сайте Центробанка России началось голосование по дизайну новой банкноты номиналом 500 рублей.

Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
