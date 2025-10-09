Банк России планирует выпустить монету с Лунтиком в 2027 году

Это следует из плана регулятора по выпуску монет на 2027 год.
В тираж войдут три монеты номиналом 3 и 25 рублей. Они будут выполнены из стали, медно-никелевого сплава и серебра, некоторые — с цветным покрытием.
Монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава будет представлена в сувенирной упаковке.
Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров.
Ранее сообщалось, что на сайте Центробанка России началось голосование по дизайну новой банкноты номиналом 500 рублей.
