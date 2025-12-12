Ричмонд
ЦБ отозвал лицензию у «ИС банка»

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Индустриальный сберегательный банк» из-за нарушения федеральных законов и требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — говорится в сообщении.

