Банк России остановил голосование по дизайну новых банкнот

Новые даты и условия проведения голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень предложенных символов останется прежним. Центральный банк планирует провести тщательный анализ всех каналов голосования, чтобы разработать новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий в будущем. Это позволит обеспечить прозрачность и справедливость выбора символов для обновленной банкноты.