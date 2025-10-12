Банк России остановил голосование по дизайну новых банкнот

Новое голосование будет проведено позже, перечень объектов останется тем же.
Банк России принял решение отменить текущее голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Причиной такого шага стали многочисленные попытки искусственного увеличения голосов за отдельные объекты, о чем сообщила пресс-служба регулятора.
«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты, это не позволит подвести объективные итоги голосования», — гласит сообщение в telegam-канале Банка России. Регулятор подчеркнул, что такой подход исключает объективность результатов и подрывает доверие к процессу.
Новые даты и условия проведения голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень предложенных символов останется прежним. Центральный банк планирует провести тщательный анализ всех каналов голосования, чтобы разработать новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий в будущем. Это позволит обеспечить прозрачность и справедливость выбора символов для обновленной банкноты.