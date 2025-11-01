Банк Revolut начал закрывать счета россиян без ВНЖ Евросоюза

По ее данным, 1 ноября банк прислал клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно. Как уточнила Би-би-си, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».