Bank of America обвинил пошлины Трампа в росте потребительских цен

«Мы считаем, что это не предмет для дискуссий — тарифы действительно повысили потребительские цены», — приводит цитату из аналитической записки исследовательского подразделения банковского гиганта Business Insider.
С тех пор как Трамп объявил о своих пошлинах в рамках «Дня освобождения» 2 апреля, были заключены некоторые торговые соглашения с рядом партнёров, среди которых Великобритания и Европейский союз. Однако тарифные ставки на импорт из других стран, включая Китай и Канаду, остались на высоком уровне.
Трамп утверждал, что тарифы помогут сбалансировать торговый дефицит и вернуть в США миллиарды долларов, поскольку американцы будут чаще покупать отечественные товары, а компании — создавать больше производственных рабочих мест внутри страны, а не полагаться на иностранную рабочую силу.
Однако многие экономисты предупреждали, что расходы по уплате пошлин в итоге лягут на плечи потребителей, отмечается в статье. Согласно исследованию S&P Global, опубликованному в прошлом месяце, тарифы Трампа обойдутся бизнесу в $1,2 трлн в этом году, причём основное бремя в конечном итоге понесут покупатели.
По подсчетам аналитиков, потребители уже оплатили примерно от 50% до 70% общей стоимости тарифов к настоящему времени.
По данным BI, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США в августе вырос на 2,7% в годовом выражении — это на 0,1% выше, чем в предыдущие два месяца, и на 0,2% выше, чем в мае.