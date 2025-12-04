Бангладеш стала крупнейшим должником России

Задолженность южноазиатского государства перед Москвой в 2024 году резко выросла — почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов.
В то же время долг Белоруссии, наоборот, немного снизился — на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда. Последний раз Бангладеш была должна России больше республики в 2000 году.
Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% — до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос на четверть за прошлый год и достиг 4,1 миллиарда, и Вьетнам, где объем задолженности остался на уровне в 1,4 миллиарда.
Более миллиарда долларов также должны были Афганистан и Йемен. У остальных 31 стран задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады — всего две тысячи долларов.