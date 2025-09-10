Бакальчук стал исполнительным директором операционной компании «М. Видео»

Бизнесмен Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, получил должность главного исполнительного директора в операционной компания сети «М. Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ», следует из данных СПАРК.
Согласно данным СПАРК, изменения в реестр были внесены 8 сентября 2025 года. Должность генерального директора «М. Видео-Эльдорадо» с февраля 2025 года занимает экс-глава Natura Siberica Феликс Либ.
В конце августа пресс-служба «М. Видео-Эльдорадо» сообщила, что бывший совладелец Wildberries займется цифровой трансформацией компании. Либ объяснил, что ритейлер проходит масштабную модернизацию и рассчитывает на экспертизу бизнесмена, чтобы внедрить новые цифровые решения.
В марте «М. Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации группы на сумму 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Новые акционеры компании внесли в капитал 11,5 млрд руб. Их имена не раскрываются.
В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%.
Бакальчук публично выступил против объединения с Russ. Ким заявила, что решение она приняла сама и вскоре объявила о разводе с мужем. В сентябре 2024 года предпринимательница сменила фамилию на девичью. В феврале 2025 года супруги официально расторгли брак.
