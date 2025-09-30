Бак назад: власти потребовали у АЗС обоснование роста цен на топливо

В 2023 году запрет на экспорт был введен в конце сентября и снят уже во второй половине ноября. В Минэнерго тогда отмечали, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась. В 2024-м запрет был введен с марта. Первоначально он был рассчитан на полгода. Впрочем, по мере насыщения внутреннего рынка автомобильным топливом с 20 мая власти приостановили действие этого ограничения. Послабление сохранялось вплоть до конца июля, но с августа было отменено, поскольку потребление топлива в России начало расти быстрее ожиданий, что обернулось резким повышением оптовых цен на горючее и запрет был продлен до конца года.