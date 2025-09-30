Бак назад: власти потребовали у АЗС обоснование роста цен на топливо

АЗС в регионах стали получать предупреждения ФАС из-за необоснованного роста цен. Минэнерго и антимонопольная служба в субъектах начали проверки сетей на фоне подорожания топлива и сбоев в поставках. Правительство готовит и другие меры, в частности полный запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года. Поможет ли усиленный мониторинг стабилизировать ситуацию на рынке и какие еще меры готовит государство — в материале «Известий».
Проверки сетей на фоне подорожания топлива
Минэнерго и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо. Также ведомства запрашивают информацию о наличии запасов топлива и о фактах перебоев в поставках. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. Редакция также ознакомилась с двумя такими письмами.
— Региональные органы власти (ФАС и Минэнерго. — Ред.) за последние недели не раз выходили на представителей сетей АЗС с запросами обоснований роста цен на топливо или информации о его запасах, — заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
По поручению ФАС территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, уточнили там. Например, были выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, добавили в ФАС.
Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В наиболее серьезных случаях речь может идти о возбуждении антимонопольных дел, если будет доказано, что завышение цен носило согласованный или искусственный характер, добавил он.
— Действия регуляторов понятны в условиях, когда отдельные заправки вынужденно прекращают или ограничивают отпуск бензина либо закрываются на фоне дефицита топлива. Отдельным АЗС действительно приходится поднимать цены выше инфляции из-за сложностей на рынке и роста оптовых цен. Далеко не у всех операторов топливного рынка есть запас прочности, позволяющий держать цены и торговать себе в убыток, — заявил «Известиям» Павел Баженов.
При этом, если в конце лета сложности с топливным снабжением испытывали только небольшие сети, то сейчас ситуация осложняется даже для крупных системообразующих, у которых есть десятки заправок, добавил он. Примером регионов, где даже у таких компаний осложнилась работа, можно назвать Кировскую, Нижегородскую, Костромскую области, отметил эксперт.
«Известия» направили запросы в Минэнерго, нефтяные компании и заправочные сети.
Какие меры предпринимают власти
Власти стараются не допускать подорожания бензина в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими, писали "Известия. Механизм реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании. Такая система заставляет розничные сети хеджировать риски убытков от неизбежно возникающих диспаритетов. Поэтому цены не снижаются даже тогда, когда для этого есть все предпосылки, поясняли в НТС.
— Если крупные компании могут некоторое время позволить себе торговать топливом в убыток, компенсируя потери за счет иных видов деятельности (а также благодаря торговле сопутствующими товарами и оказанию услуг на АЗС), то малые полностью привязаны к оптовым ценам и не могут «опуститься» ниже их уровня. В итоге они повышают цены на своих заправках быстрее, чем растет инфляция, — отметил доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
С начала сентября оптовая стоимость топлива достигала исторического максимума. По итогам торгов 3 сентября цена Аи-95 с поставкой в европейскую часть России достигла рекордных 82,3 тыс. рублей за 1 т, а Аи-92 — более 70,6 тыс. рублей. По состоянию на 29 сентября стоимость Аи-95 опустилась до 78,9 тыс. за 1 т, а Аи-92 — поднялась до 74 тыс. рублей соответственно, свидетельствуют данные Петербургской биржи.
У тех АЗС, которые в сентябре удерживали рост цен в пределах прогнозируемой инфляции маржа остается отрицательной, отметил Павел Баженов из НТС. В среднем по стране: примерно 4 рубля убытка на каждом литре как 92-го, так и 95-го бензина, добавил он. При этом некоторые несетевые АЗС в регионах подняли цены примерно на 10%, или на 5−8 рублей к прайсу сетевиков, писали в сентябре СМИ. Сообщалось о таких случаях в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.
Ситуация на топливном рынке
Россия уже сталкивалась с подобными проблемами, отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. В этом году, как сообщали «Известиям» эксперты, среди основных причин кризиса — увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ и сезона отпусков, плановые и экстренные ремонтные работы на НПЗ.
В 2023 году запрет на экспорт был введен в конце сентября и снят уже во второй половине ноября. В Минэнерго тогда отмечали, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась. В 2024-м запрет был введен с марта. Первоначально он был рассчитан на полгода. Впрочем, по мере насыщения внутреннего рынка автомобильным топливом с 20 мая власти приостановили действие этого ограничения. Послабление сохранялось вплоть до конца июля, но с августа было отменено, поскольку потребление топлива в России начало расти быстрее ожиданий, что обернулось резким повышением оптовых цен на горючее и запрет был продлен до конца года.
— К нынешней ситуации на топливном рынке привел целый ряд факторов и, очевидно, что в правительстве готовят новые меры. В среднесрочной перспективе регуляторы могут начать обсуждение системы ограничений экспорта в качестве постоянно действующей меры — например, при росте цен на АЗС выше инфляции, — предположил Дмитрий Тортев.
Вице-премьер Александр Новак ранее провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. Он заслушал их доклады о сложившейся ситуации, рассказали источники «Известий» в отрасли. По их словам, итогом встречи было заявление Новака о том, что решение о будущем внутреннего топливного рынка примет «политическое руководство страны». Спустя несколько дней после этого стало известно, что кабмин намерен ввести полный запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, до конца года. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Сейчас запрет действует до 30 сентября. Поэтому новое постановление должно быть опубликовано в ближайшие дни.
Все понимают, что решение о запрете экспорта бензина и дизеля — вынужденное, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
— Директивное ограничение поставок за рубеж в условиях санкций усилит давление на финансовые показатели нефтяного сектора. По прогнозным оценкам, прибыль наших ВИНК (крупных нефтяных компаний) по итогам года окажется вдвое ниже в сравнении с предыдущим периодом, — отметил депутат.
В этот раз внеплановые ремонты на НПЗ привели к рискам дефицита бензина на внутреннем рынке, отметил генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешин. В результате, если раньше экспортный запрет просто обозначал необходимость «придержания» роста цен, то сейчас он используется для наполнения внутреннего рынка.
Однако экспортным запретом проблему не решить, считает эксперт. Дело в том, что на рынке бензина профицит мощностей даже в обычные времена составлял не более 15% (против 50% на рынке дизеля), поэтому насыщать внутренний рынок придется, в том числе, за счет импорта, полагает он. Речь, в частности, может идти о поставках с белорусских НПЗ, которые столкнулись с профицитом мощностей после потери европейского рынка.
Для решения проблемы в краткосрочной перспективе необходима стабилизация оптового рынка за счет увеличения поставок на внутренний и расширения продаж топлива через биржу, отметил Владимир Чернов. Также можно рассмотреть временное снижение акцизов или механизмы субсидирования для независимых АЗС, которые наиболее уязвимы к ценовым колебаниям, считает эксперт.
В среднесрочной перспективе важно выстраивать долгосрочные прямые контракты между НПЗ и сетями, а также создавать дополнительные резервы топлива, чтобы сгладить локальные перебои и усилить защиту АЗС, заключил специалист.