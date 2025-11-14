Бабушки-скамщицы: как избежать обмана при покупке жилья

По данным издания URA.RU, в последнее время на рынке недвижимости фиксируются случаи мошенничества, в которых участвуют пожилые продавцы, чаще всего пенсионерки, реализующие свои квартиры без намерения покидать их. Схема выглядит следующим образом: после продажи квартиры бывшая владелица обращается в суд и утверждает, что совершила сделку под давлением мошенников, а полученные деньги уже передала. Поскольку это ее единственное жилье, суд может отменить сделку, сохранив право собственности за пенсионеркой. Формально образовавшийся долг перед добросовестным покупателем аннулируется через процедуру банкротства продавца, и он остается и без квартиры, и без средств.
Как защититься от обмана
Юристы отмечают, что наилучшей защитой покупателя при подобных рисках остается титульное страхование. Как объясняет юрист Анна Фролова, при признании сделки недействительной из-за мошенничества страховая компания возмещает покупателю стоимость недвижимости. По мнению юриста Марии Фуфаревой, титульное страхование — единственный эффективный инструмент защиты добросовестных покупателей, особенно если суд признает сделку недействительной.
Тем не менее, Фуфарева подчеркивает: перед заключением договора страхования нужно внимательно читать его условия. Многие страховщики исключают из покрытия случаи, связанные с недействительностью сделки по статьям 178 и 179 ГК РФ, когда сделка совершена под заблуждением, обманом или угрозой.
Для оформления титульного страхования потребуется пакет стандартных документов, включая выписку из ЕГРН, копии правоустанавливающих документов и паспортов. Стоимость такого полиса обычно не превышает 0,4% от цены объекта, однако из-за учащения подобных схем тарифы на страхование увеличились примерно на 30%.
Когда сделку могут признать несостоятельной
Сделка может быть признана недействительной в случае мошенничества, если одним из участников является человек с психическими заболеваниями, либо выявлены нарушения при использовании материнского капитала или приватизации. Независимо от нотариального удостоверения сделки риск признания ее недействительной полностью не исчезает: нотариус проверяет только дееспособность участников, но не способен оценить их психическое состояние или влияние третьих лиц.
Для повышения безопасности эксперты рекомендуют прописывать в договоре купли-продажи указания, подтверждающие самостоятельность и осознанность действий продавца, а также запрашивать у него свежие медицинские справки. Также желательно фиксировать процесс сделки на видео.
В числе признаков риска — отсутствие у продавца родственников, заниженная цена объекта, продажа единственного жилья без альтернативной покупки. Если последствия мошенничества уже наступили, специалисты советуют обращаться в полицию, Росреестр, банк, а также рассматривать возможность использования титульного страхования для компенсации убытков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».