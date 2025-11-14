Бабушки-скамщицы: как избежать обмана при покупке жилья

По данным издания URA.RU, в последнее время на рынке недвижимости фиксируются случаи мошенничества, в которых участвуют пожилые продавцы, чаще всего пенсионерки, реализующие свои квартиры без намерения покидать их. Схема выглядит следующим образом: после продажи квартиры бывшая владелица обращается в суд и утверждает, что совершила сделку под давлением мошенников, а полученные деньги уже передала. Поскольку это ее единственное жилье, суд может отменить сделку, сохранив право собственности за пенсионеркой. Формально образовавшийся долг перед добросовестным покупателем аннулируется через процедуру банкротства продавца, и он остается и без квартиры, и без средств.