Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

АСТАНА, 21 окт — РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев объявил во вторник о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан.

Во вторник в Астане состоялась встреча Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один. После чего главы государств приняли участие на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан. Далее главы государств выступили с заявлением для прессы.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению», — сказал Алиев в ходе своего выступления.

В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

