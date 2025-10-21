Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.