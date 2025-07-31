Азербайджан поставил в Чехию загрязненную хлором нефть

Планируется, что вся загрязненная нефть будет храниться в Центральном нефтехранилище в Нелагозевесе и в резервуарах нефтеперерабатывающего завода в Кралупи-над-Влтавой. Постепенно она отправляться на переработку вместе с чистым продуктом. Подобная ситуация для Чехии уже не первая — в 2019 году, после прекращения поставок по «Дружбе», в страну также начал поступать загрязненный продукт.