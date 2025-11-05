Axios: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

Как отмечается, президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия «будет убита», а ее представителей станут считать «бездельниками-республиканцами». Он отметил, что шатдаун необходимо завершить как можно скорее, добившись прекращения так называемого филибастера (флибустьерства) — практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам главы Белого дома, придерживаются его политические оппоненты. «Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы», — приводит портал слова, с которыми Трамп обратился к сенаторам-республиканцам.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что приостановка работы правительства США еженедельно обходится американской экономике примерно в $15 млрд. Экономисты предупреждают, что если шатдаун продлится до Дня благодарения, который отмечается 27 ноября, безвозвратные потери составят около $14 млрд.
Частичная приостановка работы федерального правительства США, которая стала самой продолжительной в истории страны, началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.