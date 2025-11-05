Axios: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

Как отмечается, президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия «будет убита», а ее представителей станут считать «бездельниками-республиканцами». Он отметил, что шатдаун необходимо завершить как можно скорее, добившись прекращения так называемого филибастера (флибустьерства) — практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам главы Белого дома, придерживаются его политические оппоненты. «Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы», — приводит портал слова, с которыми Трамп обратился к сенаторам-республиканцам.