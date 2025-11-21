АвтоВАЗ пообещал поискать, «где собака зарыта» с ценами на такси

По словам главы АвтоВАЗа, цены будут индексироваться не только по инфляции, но и по росту себестоимости. В частности, повышение НДС автоматически увеличивает затраты минимум на 2%. «Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе прошлого года, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — заключил он.