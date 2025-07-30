Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АвтоВАЗ опроверг сокращение зарплат сотрудников

Информация о сокращении зарплат сотрудников в связи с возможным переходом на четырехдневную рабочую неделю является домыслами. Об этом заявил представитель АвтоВАЗа, передает «Журнал Авто.ру» 30 июля, комментируя публикации в Сети о том, что после изменения графика работы АвтоВАЗ снизит зарплату сотрудников на 20% и уберет сверхурочные, за которые полагались надбавки.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Марина Круглякова/ТАСС

Говорить о том, что АвтоВАЗ уже решил перейти с 29 сентября на четырехдневную рабочую неделю, также нельзя, указал представитель компании. Он подчеркнул, что решение о «четырехдневке» еще обсуждается и не было принято.

Ранее на АвтоВАЗе заявили, что возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. В компании назвали причинами сложной рыночной ситуации высокую ключевую ставку и ужесточения требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

Горьковский автозавод 24 июля объявил о переходе на сокращенный режим работы с августа. На следующий день об аналогичных мерах сообщил КамАЗ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше