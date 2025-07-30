АвтоВАЗ опроверг сокращение зарплат сотрудников

Информация о сокращении зарплат сотрудников в связи с возможным переходом на четырехдневную рабочую неделю является домыслами. Об этом заявил представитель АвтоВАЗа, передает «Журнал Авто.ру» 30 июля, комментируя публикации в Сети о том, что после изменения графика работы АвтоВАЗ снизит зарплату сотрудников на 20% и уберет сверхурочные, за которые полагались надбавки.