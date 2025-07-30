АвтоВАЗ опроверг сокращение зарплат сотрудников

Говорить о том, что АвтоВАЗ уже решил перейти с 29 сентября на четырехдневную рабочую неделю, также нельзя, указал представитель компании. Он подчеркнул, что решение о «четырехдневке» еще обсуждается и не было принято.
Ранее на АвтоВАЗе заявили, что возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. В компании назвали причинами сложной рыночной ситуации высокую ключевую ставку и ужесточения требований регулятора к заемщикам по автокредитам.
Горьковский автозавод 24 июля объявил о переходе на сокращенный режим работы с августа. На следующий день об аналогичных мерах сообщил КамАЗ.
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