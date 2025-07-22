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АвтоВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября. Решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа ситуации на рынке и экономических факторов. Об этом говорится в заявлении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 22 июля.

Источник: Марина Круглякова/ТАСС

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — объяснили в компании.

Другими причинами сложной рыночной ситуации на АвтоВАЗе назвали значительное количество вывезенных в РФ иномарок (преимущественно в 2024-м году) и политику ценового демпинга со стороны импортных брендов (их запасы нераспроданных автомобилей оцениваются в 400 тыс. ед.).

В компании добавили, что продолжают активности по разработке и постановке в производство новых моделей и по стимулированию продаж. Социальные обязательства будут выполнены в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором, подчеркнул автопроизводитель.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года в РФ было продано 530 375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

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