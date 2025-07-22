АвтоВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — объяснили в компании.
В компании добавили, что продолжают активности по разработке и постановке в производство новых моделей и по стимулированию продаж. Социальные обязательства будут выполнены в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором, подчеркнул автопроизводитель.
Ранее, 4 июля, сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года в РФ было продано 530 375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.