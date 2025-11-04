Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стоить до 15 миллиардов долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7−8 до 12−15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

«Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7−8 до 12−15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой», — сказал Разбегин.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.

По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98−112 километров.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше