Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7−8 до 12−15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
«Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7−8 до 12−15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой», — сказал Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98−112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.