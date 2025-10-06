Авто разогнали ценовой рекорд. Почему изменилась средняя стоимость машин от АвтоВАЗа и «китайцев»

За сентябрь средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тыс. руб. Время весомых дилерских скидок прошло, а сезонный фактор наряду с другими сейчас работает на повышение, объясняет генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «Первая причина в том, что в осенний сезон покупают более дорогие крупные внедорожники. Вторая — автомобили 2024-го и 2023 года заканчиваться, в продаже больше автомобилей 2025 года. На них уже нет таких скидок и поддержки. Весь новый импорт по определению будет дороже, даже если цена на машины не меняется в юанях. К концу года все стремятся подправить финансовые показатели. Бренды начинают экономить бюджет, чтобы выйти с лучшими итоговыми финансовыми показателями».