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Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, в мае текущего года авиакомпания отказала двоим пассажирам в регистрации на рейс.

«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», — сказано в сообщении.

S7 Airlines была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно»).

Ранее, 2 июня, сообщалось, что в России могут ввести запрет на использование авиаперевозчиками овербукинга. В законопроекте Госдумы отмечается, что причиной возникновения указанного механизма является стремление авиаперевозчиков добиться максимальной экономической выгоды, — некоторые пассажиры не являются на рейс, а для достижения большей прибыли необходимо, чтобы в воздушном судне были заняты все свободные места.

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