Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг

Узнать больше по теме

S7 Airlines: факты, показатели и перспективы в 2025 году

Перекрасив в 2006 году авиалайнеры в ярко-салатовый цвет, компания S7 Airlines стала более узнаваемой, а новая палитра ассоциируется с экологичностью и бюджетными ценами на билеты. Расскажем, как появился этот перевозчик, кто им владеет и можно ли приобрести его акции.