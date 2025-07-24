Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг

По предварительной информации, в мае текущего года авиакомпания отказала двоим пассажирам в регистрации на рейс.
«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», — сказано в сообщении.
S7 Airlines была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно»).
Ранее, 2 июня, сообщалось, что в России могут ввести запрет на использование авиаперевозчиками овербукинга. В законопроекте Госдумы отмечается, что причиной возникновения указанного механизма является стремление авиаперевозчиков добиться максимальной экономической выгоды, — некоторые пассажиры не являются на рейс, а для достижения большей прибыли необходимо, чтобы в воздушном судне были заняты все свободные места.