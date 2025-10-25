Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АСВ просит суд взыскать с авиакомпании AirBaltic свыше 203 миллионов евро

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсный управляющий обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 203 миллионов евро (около 19,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Иск был подан в ноябре 2023 года, его рассмотрение приостанавливалось на полтора года до вступления в законную силу судебных актов в шести других спорах, которые АСВ просило пересмотреть по новым обстоятельствам. Теперь производство по делу возобновлено, и уже в декабре суд может вынести решение.

Споры Инвестбанка с AirBaltic идут с 2012 года и связаны с тремя кредитами, выданными в 2011 году ее бывшему акционеру — компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS, ей принадлежало тогда 48% AirBaltic) на год на общую сумму 16,5 миллионов евро. Поручителем выступила сама авиакомпания. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии, впоследствии банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены.

АСВ в июне 2019 года в деле о банкротстве Инвестбанка попросило признать недействительными три кредитных договора и три договора поручительства. Госкорпорация пришла к выводу, что это были притворные сделки, прикрывавшие финансирование российским банком латвийского авиаперевозчика: деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic. Это в суде подтвердил экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей «дочкой» был Krajbanka, Раймондас Баранаускас.

Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2023 года признал недействительными три пары договоров Инвестбанка с BAS и AirBaltic, а также банковские операции по дальнейшему перечислению денежных средств в пользу авиакомпании. Это решение поддержали затем арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ. Судебные акты стали основанием для пересмотра по новым обстоятельствам прошлых дел о взыскании долгов по кредитным договорам и для предъявления новых требований.

AirBaltic летает из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 городов в разных странах мира. Латвии на конец 2020 года принадлежало 80,05% авиакомпании, а инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусэну, — остальная доля.

Узнать больше по теме
Арбитражный суд: все, что нужно знать бизнесу
Не связанному с юриспруденцией человеку может быть сложно разобраться в правилах работы арбитражного суда. В материале расскажем, чем он занимается, когда и кому туда обращаться, а также дадим пошаговую инструкцию по подаче искового заявления в эту инстанцию.
Читать дальше