АСВ просит суд взыскать с авиакомпании AirBaltic свыше 203 миллионов евро

Споры Инвестбанка с AirBaltic идут с 2012 года и связаны с тремя кредитами, выданными в 2011 году ее бывшему акционеру — компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS, ей принадлежало тогда 48% AirBaltic) на год на общую сумму 16,5 миллионов евро. Поручителем выступила сама авиакомпания. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии, впоследствии банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены.