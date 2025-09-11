Аренда жилья в двух столицах в августе достигла нового ценового максимума

В августе цена аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге достигла нового максимума — 115 тыс. и 60 тыс. руб. в месяц соответственно. Такие данные содержатся в отчете «Дом.РФ».
По данным института жилищного развития, средняя цена аренды квартиры в российской столице в августе в месячном выражении выросла на 13% и составила 115 тыс. руб. в месяц. «Это выше предыдущего максимума — 114 тыс. руб. в августе 2024 года», — отметили аналитики.
В то время как предложение аренды жилья в Москве в августе снизилось на 5% за месяц и составило 20,4 тыс. на 1 сентября.
В Санкт-Петербурге средняя цена аренды в августе составила 60 тыс. руб., это на 4% больше достигнутого в предыдущем месяце максимума (58 тыс. руб.). Количество активных объявлений в Петербурге в последний месяц лета резко выросло — на 40%, до 7,3 тыс.
По данным «Этажей», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в августе 2025 года составила 31,6 тыс. руб. в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Снижение ставок найма отмечено лишь в Воронеже и Красноярске. Динамика объясняется изменением структуры предложения.