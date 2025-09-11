Аренда жилья в двух столицах в августе достигла нового ценового максимума

По данным «Этажей», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в августе 2025 года составила 31,6 тыс. руб. в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Снижение ставок найма отмечено лишь в Воронеже и Красноярске. Динамика объясняется изменением структуры предложения.