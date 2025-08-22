Apple договаривается с властями РФ и бизнесом о предустановке RuStore

Опрошенные «Известиями» участники рынка не исключают, что RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ гаджетах Apple уже осенью. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителя», предписывающие устанавливать российские магазины приложений на все реализуемые в России планшеты и смартфоны. Если RuStore нельзя установить на устройстве, оно будет считаться дефектным, что создает юридические риски для продавцов.