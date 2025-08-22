Apple договаривается с властями РФ и бизнесом о предустановке RuStore

Факт переговоров подтвердил также источник, близкий к правительству. Хотя договоренности пока нет, уточнил он. Другой источник утверждает, что Apple в ходе неформальных переговоров пообещала Минцифры не препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store.
Если RuStore появится в App Store, это без преувеличения можно назвать сенсацией, считает партнер ComNews Research Леонид Коник.
«Пока сломать эту монополию удалось лишь Европейскому союзу: закон ЕС “О цифровых рынках” обязал Apple с 7 марта 2024 года допускать альтернативные магазины приложений в App Store, а также дал разработчикам приложений право отказаться от использования системы платежей Apple, которая берет с них комиссию, достигающую 30%», — рассказывает Коник.
Опрошенные «Известиями» участники рынка не исключают, что RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ гаджетах Apple уже осенью. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителя», предписывающие устанавливать российские магазины приложений на все реализуемые в России планшеты и смартфоны. Если RuStore нельзя установить на устройстве, оно будет считаться дефектным, что создает юридические риски для продавцов.