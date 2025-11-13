Ричмонд
AP: в США прекратили чеканку монет номиналом один цент

По сведениям агентства, последние «пенни» были выпущены на Монетном дворе в штате Филадельфия.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты прекратили выпуск монет номиналом один цент спустя более 200 лет с начала их чеканки, сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, последние «пенни» были выпущены на Монетном дворе в штате Филадельфия. Чеканка одноцентовых монет велась с 1793 года, при этом последней выводившейся из обращения в Соединенных Штатах монетой был «полуцентовик», выпуск которого завершили в 1857 году.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одного «пенни» обходился казне в 4 цента. Такое решение, по оценкам американской администрации, позволит сэкономить $56 млн в год.

Монеты номиналом 1 цент можно будет продолжать использовать в наличных расчетах, несколько последних отчеканенных монет будут выставлены на аукцион.

