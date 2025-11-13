AP: в США прекратили чеканку монет номиналом один цент

Узнать больше по теме

Аукционы: что нужно знать для выгодного участия

Успешная сделка — результат выгодных условий для всех сторон. Чтобы их обеспечить, часто прибегают к аукционам. С помощью эксперта разберем, что они из себя представляют, как выставить лот на продажу и что важно знать участникам, чтобы повысить шансы на победу.