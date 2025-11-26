AP: Украина обратилась к американским кредиторам для закупки СПГ из США

Как отметил в комментарии новостному агентству Сергей Корецкий, генеральный директор «Нафтогаза», импорт дополнительных 4,4 млрд куб м газа обойдется примерно в $2 млрд.
По словам Корецкого, компания уже обеспечила 70% необходимых средств в основном за счёт европейских кредитов и нескольких грантов. Остальные 30% «Нафтогаз» пытается получить через кредит от государственных Банка развития США (DFC) и Экспортно-импортного банка (EXIM).
По данным AP, ранее компания не привлекал кредиты США, а время крайне ограничено. «Эти деньги были нужны еще позавчера. Нужно время, чтобы газ купить, привезти, доставить, закачать, распределить», — отметил Корецкий.
В настоящее время «Нафтогаз» импортирует 25−30 млн куб м газа в сутки, говорится в статье.
Согласно меморандуму Украины с МВФ, опубликованному в июле, государство сейчас покрывает около 50% реальной рыночной цены. Как поясняет AP, это означает, что «Нафтогаз» фактически не получает прибыли от газа, продаваемого бытовым потребителям.