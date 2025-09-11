Ричмонд
Кто за рулем: эксперты изучили сделку по «Силе Сибири 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении договоренности о строительстве газопровода в Китай, однако, как отмечает Associated Press, остается множество вопросов относительно деталей соглашения.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

На бумаге проект, известный как «Сила Сибири 2», должен помочь России компенсировать часть доходов, потерянных из-за многолетней торговли газом с Европой, которая резко сократилась после начала конфликта на Украине. Новый трубопровод будет транспортировать газ из месторождений в Западной Сибири через Монголию в Китай.

Associated Press выделило несколько ключевых моментов, объясняющих, почему «Сила Сибири 2» не сможет полностью заменить утраченные доходы России от экспорта газа в Европу:

Геополитика сделки

«Сила Сибири 2» сможет ежегодно поставлять в Китай до 50 млрд куб м газа. Для сравнения: в Европу ранее отправлялось до 180 млрд куб м за год. Это означает, что новый трубопровод сможет покрыть лишь часть утраченного бизнеса, поясняет AP.

Заявление Миллера прозвучало во время встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, но ключевые детали не были обозначены. Не было соглашения ни по ценам на газ, ни по вопросу о том, кто будет финансировать строительство газопровода, отмечается в статье.

Аналитики считают, что это заявление в первую очередь было призвано подчеркнуть сближение России и Китая, а также показать нежелание Пекина закупать сжиженный природный газ из США.

«Это демонстрация со стороны России, Индии и Китая: “Знаете что? Нам плевать на ваши санкции и ваш СПГ”», — сказала Михаль Мейдан, руководитель отдела исследований энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.

Жесткая позиция Китая по ценам

Переговоры по газопроводу продвигаются медленно, в основном потому, что Китай настаивает на низких ценах, пишет AP.

«На данный момент вполне возможно, что Пекин готов взять на себя обязательства лишь по части проекта и только по значительно сниженным тарифам — именно это уже несколько лет тормозит прогресс», — отметила Аннет Бор, младший научный сотрудник программы по России и Евразии в Чатем-Хаусе в Лондоне. — «По сути, Россия продолжает субсидировать потребление газа в Китае».

Она добавила: «На энергетических переговорах за рулем определенно находится Китай».

