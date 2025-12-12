Ричмонд
AP: Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI для генерации видео с Микки Маусом

Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и интегрирует такие персонажи, как Микки Маус, Золушка и Люк Скайуокер в инструмент генерации видео Sora, в рамках лицензионного соглашения, которое было анонсировано в четверг.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Associated Press, соглашение с OpenAI делает Walt Disney Co. первым крупным партнером по лицензированию контента для Sora, который использует генеративный искусственный интеллект для создания коротких видеороликов.

В рамках трехлетнего лицензионного соглашения фанаты смогут использовать Sora для создания и обмена видео с участием более чем 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, говорится в статье.

Генеральный директор Disney Роберт Айгер заявил, что это соглашение «расширит возможности нашего повествования через генеративный ИИ, при этом уважая и защищая создателей и их работы».

По данным AP, Disney также станет «крупным клиентом» OpenAI и будет использовать ее технологии для создания новых продуктов, инструментов и сервисов. Кроме того, компания внедрит ChatGPT для своих сотрудников.

В то же время Disney подала иск против Google, требуя от технологической компании прекратить использование своих охраняемых авторским правом персонажей для обучения ИИ-систем, включая генератор видео Veo и генераторы изображений Imagen и Nano Banana.

Disney обвинила Google в «масштабном нарушении авторских прав Disney», согласно копии письма, датированного 10 декабря, которое было получено The Associated Press. В письме были приведены примеры того, как ИИ-системы Google легко генерировали персонажей из Star Wars, Симпсонов, Дэдпула и Короля Льва.

Disney также заявила, что Google «умышленно усиливает» проблему, распространяя нарушающий контент через свои многочисленные каналы, включая YouTube.

Ранее Disney отправляла письма с требованием прекратить действия Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Character.AI, а также подала исковые заявления против NBCUniversal и Warner Bros. Discovery относительно генератора изображений Midjourney и компании Minimax.