AP: Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI для генерации видео с Микки Маусом

Как сообщает Associated Press, соглашение с OpenAI делает Walt Disney Co. первым крупным партнером по лицензированию контента для Sora, который использует генеративный искусственный интеллект для создания коротких видеороликов.
В рамках трехлетнего лицензионного соглашения фанаты смогут использовать Sora для создания и обмена видео с участием более чем 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, говорится в статье.
Генеральный директор Disney Роберт Айгер заявил, что это соглашение «расширит возможности нашего повествования через генеративный ИИ, при этом уважая и защищая создателей и их работы».
По данным AP, Disney также станет «крупным клиентом» OpenAI и будет использовать ее технологии для создания новых продуктов, инструментов и сервисов. Кроме того, компания внедрит ChatGPT для своих сотрудников.
В то же время Disney подала иск против Google, требуя от технологической компании прекратить использование своих охраняемых авторским правом персонажей для обучения ИИ-систем, включая генератор видео Veo и генераторы изображений Imagen и Nano Banana.
Disney обвинила Google в «масштабном нарушении авторских прав Disney», согласно копии письма, датированного 10 декабря, которое было получено The Associated Press. В письме были приведены примеры того, как ИИ-системы Google легко генерировали персонажей из Star Wars, Симпсонов, Дэдпула и Короля Льва.
Disney также заявила, что Google «умышленно усиливает» проблему, распространяя нарушающий контент через свои многочисленные каналы, включая YouTube.
Ранее Disney отправляла письма с требованием прекратить действия Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Character.AI, а также подала исковые заявления против NBCUniversal и Warner Bros. Discovery относительно генератора изображений Midjourney и компании Minimax.