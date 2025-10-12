Анонимный трейдер заработал $88 млн на криптовалюте во время «Трамп-краха»

Сразу после публикации новости о повышении тарифов для Китая курс биткоина обвалился на 17%, из-за чего данное событие неформально прозвали «Трамп-крахом». Падение усугубилось действиями краткосрочных держателей, которые, согласно отчету AMB Crypto, успели приобрести около 500 биткоинов по цене близкой к рекордной — в 122 000 долларов.
Данные блокчейна показывают, что за два дня до публикации заявления Трампа о новых пошлинах в социальной сети Truth Social крупные держатели (киты) разместили шорт-ставки на биткоин и эфириум на общую сумму в миллиарды долларов. Причины этих сделок остаются неясными, и, как отмечается, нет подтвержденной информации, были ли эти ставки открыты одним и тем же крупным игроком.
События, произошедшие в ночь с 10 на 11 октября, привели к крупнейшей ликвидации в истории криптовалютного рынка. По данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано обеспеченных кредитных позиций (маржинальных сделок) на сумму свыше $19,1 млрд. Это событие значительно превзошло все предыдущие обвалы. Для сравнения, падение, связанное с пандемией COVID-19 в марте 2020 года, привело к ликвидации примерно на $1,2 млрд, а крах биржи FTX в ноябре 2022 года спровоцировал потери около $1,6 млрд.
Согласно отчету CoinGlass, примерно $16,7 млрд из $19,1 млрд пришлись на лонг-позиции, что свидетельствует о чрезмерном оптимизме и недостаточном хеджировании большинства трейдеров.