Анонимный трейдер заработал $88 млн на криптовалюте во время «Трамп-краха»

События, произошедшие в ночь с 10 на 11 октября, привели к крупнейшей ликвидации в истории криптовалютного рынка. По данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано обеспеченных кредитных позиций (маржинальных сделок) на сумму свыше $19,1 млрд. Это событие значительно превзошло все предыдущие обвалы. Для сравнения, падение, связанное с пандемией COVID-19 в марте 2020 года, привело к ликвидации примерно на $1,2 млрд, а крах биржи FTX в ноябре 2022 года спровоцировал потери около $1,6 млрд.