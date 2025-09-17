Аноним заработал более $100 млн на биткоинах, купленных в 2014 году

Владелец биткоин-кошелька, остающийся анонимным, впервые с 2014 года переместил 1000 BTC, что на момент транзакции составляет порядка 115,9 млн долларов США. Переводы были осуществлены в ночь на 17 сентября тремя отдельными транзакциями. Согласно данным блокчейна, актив был приобретён в январе 2014 года по средневзвешенной цене примерно 840 долларов за BTC, когда общая стоимость суммы не превышала 836 тысяч долларов. Таким образом, за 11 лет рыночная стоимость этих монет увеличилась более чем в 130 раз.
Данную транзакцию связывают с так называемыми «биткоин-китами» — крупными держателями актива, инвестировавшими значительные суммы в криптовалюту в первые годы её существования и сохранившими активы на долгосрочный период. Перемещение долгосрочно удерживаемых «старых» биткоинов является индикатором активности крупных игроков рынка.
Следует отметить, что приобретение биткоинов в 2014 году произошло незадолго после первого значительного роста курса: на рубеже 2013−2014 годов цена криптовалюты увеличилась почти в 12 раз и достигала 1150 долларов, однако затем начался коррекционный период, в ходе которого стоимость актива снижалась более чем в четыре раза.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».