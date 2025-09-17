Аноним заработал более $100 млн на биткоинах, купленных в 2014 году

Владелец биткоин-кошелька, остающийся анонимным, впервые с 2014 года переместил 1000 BTC, что на момент транзакции составляет порядка 115,9 млн долларов США. Переводы были осуществлены в ночь на 17 сентября тремя отдельными транзакциями. Согласно данным блокчейна, актив был приобретён в январе 2014 года по средневзвешенной цене примерно 840 долларов за BTC, когда общая стоимость суммы не превышала 836 тысяч долларов. Таким образом, за 11 лет рыночная стоимость этих монет увеличилась более чем в 130 раз.