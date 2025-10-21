ANI: Индия планирует приобрести у России ракеты для С-400

По их словам, потребность в большем количестве российских ракет связана с высокой эффективностью ЗРК С-400, которая была продемонстрирована в ходе четырехдневной индийской операции «Синдур» в мае против террористических целей в Пакистане. Этими ракетами были сбиты от пяти до шести пакистанских истребителей и военно-транспортный самолет С-130.